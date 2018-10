Klart: Rockklubben Plan B öppnar lagligt ikväll

Den omtalade rockklubben Plan B på Norra Grängesbergsgatan i Malmö är från och med tisdagskvällen en helt laglig klubb. Efter att ha agerat i gråzonen i flera år har de nu tillstånd för att driva en folkölsklubb och hoppas snart även ha ett alkoholtillstånd på plats.

På tisdagskvällen står tyska Häxxan och Malmöbandet Caballo con Leche på Plan B:s scen på Norra Grängesbergsgatan och det blir en historisk kväll på gatan. För på tisdagseftermiddagen gav stadsbyggnadskontoret i Malmö sitt slutbesked till Plan B. Det nybyggda köket är godkänt och därmed är alla nödvändiga tillstånd på plats för att kunna köra Plan B som en helt laglig folkölsklubb även i myndigheternas ögon.

– Det är stor dag för oss såklart. De senaste åren har varit enormt påfrestande. Vi anser ju att vi har varit lagliga hela vägen, men nu kan inte någon säga något annat, säger Plan B-grundaren Carlo Emme.

Sedan hösten 2015 har han, medgrundaren Viktor Höber och resten av Plan B-kollektivet arrangerat otaliga konserter för sina medlemmar. Mer än 40 000 besökare har passerat dörren på Norra Grängesbergsgatan och tidigare i år tilldelades de priset som Malmös bästa klubb på Nöjesguidens gala. medgrundaren Viktor Höber och resten av Plan B-kollektivet arrangerat otaliga konserter för sina medlemmar. Mer än 40 000 besökare har passerat dörren på Norra Grängesbergsgatan och tidigare i år tilldelades de priset som Malmös bästa klubb på Nöjesguidens gala. Men lagstiftningen har hela tiden sagt att de är en svartklubb.

Nu är den tiden över. I somras stängde Plan B sin källarlokal och flyttade istället till ett garage på andra sidan Norra Grängesbergsgatan och där har de nu lagt nytt golv, fixat ventilation, byggt upp ett nytt kök, fixat brandskydd och fått alla andra tillstånd på plats för att driva en verksamhet som myndigheterna godkänner.

De senaste veckorna har Plan B varit stängt för att inte riskera de eftertraktade tillstånden och under tiden har de kunnat fokusera på att sätta ihop ett digert höstprogram. Där finns amerikanska akter som Nothing, The Coathangers, The Garden, Ancient Shapes, Emma Ruth Rundle, men också svenska Vasas flora och fauna, Viagra Boys och Anna von Hausswolff.

– Det är definitivt vårt mest ambitiösa program hittills och det är underbart att vi har kunnat boka alla dessa band trots att klubben var nerstängd, säger Carlo Emme.

Nu är nästa steg att få ett alkoholtillstånd på plats. Carlo Emme räknar med att det tar 4–5 veckor innan de får ett besked om det.

– Vi håller på att försöka hitta en extern part som kan driva baren tills vi har ett besked. I väntan på det har vi en folkölsbar, säger Carlo Emme.

Plan B kommer att fortsätta drivas som en medlemsklubb, trots dagens besked.

– Vi vill kunna kontrollera vilka som kommer in på klubben. Vi diskuterar just nu hur det ska fungera framöver, säger Carlo Emme.

Så här ser Plan B:s höst ut i nuläget:

16 okt: Häxxan (Tyskland)

17 okt: Conan (Storbritannien) och Author and Punisher (USA)

20 okt: Venenum, Slaegt, Maligner m fl.

21 okt: The Garden (USA)

25 okt: Emma Ruth Rundle (USA)

26 okt: Malmöbandet Devilles releasefest

27 okt: The Underground Youth (Storbritannien) + Malmöbandet Sekel

28 okt: The Coathangers (USA)

31 okt: Mourn (Spanien) och Malmöbandet Mary Anne’s Polar Rig

2 nov: Italo Disco Bonanza with Donny Benét (Australien)

2 nov: Necrophobic (Sverige)

3 nov: Idris Ackamoor & The Pyramids (USA)

5 nov: Ancient Shapes (USA)

6 nov: The Space Lady (USA)

10 nov: Rundgångs synthfeast med Celldöd och Stalker

14 nov: Nothing (USA)

16 nov: Escape-ism (USA)

22 nov: Kikagaku Moyo (Japan)

23 nov: Yamantaka/Sonic Titan från Kanada

24 nov: Vasas flora och fauna (Sverige)

1 dec: The Holydrug Couple (Chile)

6 dec: Viagra Boys (Sverige)

9 dec: Bell Witch (USA)

13–14 dec: Anna von Hausswolff (Sverige)

3 mars: Lala Lala (USA)

9 mars: Wooden Shjips (USA)