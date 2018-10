Kvinnor fick gå på fotboll i Iran – men beslutet kritiseras

På tisdagen vann Iran över Bolivia med 2-1. Men det största utropstecknet med kvällen var att kvinnor släpptes in på arenan i Teheran. Händelsen har dock bemöts med stark kritik – från människorättshåll.

Efter den islamiska revolutionen i Iran 1979 har kvinnors rättigheter i landet varit kraftigt inskränkta. Att gå på fotboll, exempelvis, har länge varit helt förbjudet.

I somras släpptes dock kvinnor in på Azadistadion i Teheran då Irans VM-matcher visades på storbildsskärm. Och när Iran mötte Bolivia i en träningslandskamp i tisdags släpptes runt hundra kvinnor in på arenan och fick se matchen - där Saman Ghoddos från Malmö spelade från start på mittfältet - live.

En video från iranska Voice of America visar kvinnot som jublar över ett av de iranska målen mot Bolivia.

Kvinnorna ska dock ha varit handplockade av förbundet. Enligt den iranska statskontrollerade nyhetsbyrån ILNA handlade det om spelarnas familjer, kvinnliga journalister, spelare från damlandslaget och anställda på förbundet.

Detta har möts av kritik från bland annat den prisade iransk-belgiska människorättskämpen Darya Safai. Hon kallar det hela för ett "trick" från iranska myndigheter. För att världen ska tro att Iran är på rätt väg.

– Så länge iranska kvinnor inte kan köpa biljetter är förbudet inte hävt, och vi kommer fortsätta att kämpa, säger Darya Safai enligt amerikanska radiostationen Voice of America

Iran lät i september 2018, inför VM-kvalet mot Syrien, kvinnor köpa biljetter via förbundet sajt. Flera slog till - men efter några timmar stoppade det iranska fotbollsförbundet försäljningen och hänvisade till ett misstag. Kvinnornas biljetter ogiltigförklarades.

Se sent som i mars 2018 omhändertogs 35 kvinnor i Teheran då de försökte ta sig in på matchen mellan Esteqlal and Persepolis. Att kvinnorna hade biljetter hjälpte inte.

Officiellt har iranska myndigheter förklarat förbudet med att kvinnor måste skyddas från den vulgära atmosfär som kan uppstå på fotbollsarenor.