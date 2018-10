Spansk drogkung gripen efter musikvideo

En av Spaniens mest eftersökta droghandlare, Francisco Tejón, har gripits efter att polisen fått upp ögonen för honom på nytt sedan han framträtt i en musikvideo.

Gripandet skedde i staden La Línea de la Concepción, i närheten av gränsen mot Gibraltar, uppger en polistalesperson.

Tejón, som är ledare för gänget "Los Castañas", anklagas för att driva ett stort nätverk som ägnar sig åt försäljning av hasch i regionen Andalusien. I juni greps hans bror, Antonio Tejón.

Bröderna hade varit på rymmen sedan de i slutet av 2016 lyckades undkomma en stor polisinsats då 30 misstänkta medlemmar i deras gäng greps. Häromdagen dök Francisco Tejón plötsligt upp i en musikvideo från reggaeton-artisten Clase A. Videon väckte kritik och sångaren har sedan dess tagit bort den från Youtube.

Droghandeln har under senare tid börjat ske alltmer öppet i södra Andalusien, där arbetslösheten är hög. Enligt inrikesdepartementet anländer 40 procent av alla droger som smugglas in i Spanien via provinsen Cadiz, där La Línea de la Concepción är belägen.