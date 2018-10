Tungt för Linköping i 17-åringens CL-debut

Linköping, med 17-åriga Champions League-debutanten Julia Nyström i målet, förlorade med 0–2 hemma mot PSG i åttondelsfinalens första möte. Ett tufft utgångsläge inför returen i Paris om två veckor.

Regerande svenska mästarlaget Linköping har inte alls fått till det i årets damallsvenska och är borträknat i SM-guldjakten i fotboll. Säsongens räddningsplanka stavas i stället Champions League där östgötskorna under onsdagskvällen tog emot franska storlaget Paris Saint-Germain på hemmaplan i det första åttondelsfinalmötet.

LFC kom till start utan kanadensiska förstemålvakten Stephanie Labbé (på landslagsuppdrag) och andravalet Matilda Haglund (skadad). I stället fick 17-åriga Julia Nyström ta ansvaret mellan stolparna och göra Champions League-debut.

Nyström, som stått i de två senaste förlustmatcherna i damallsvenskan, fick en lugn förstakvart av matchen. Med sedan började PSG hota på allvar – inte minst genom 19-åriga Marie-Antoinette Katoto.

Den franska U20-landslagsanfallaren sköt först ett distansskott som snuddade Nyströms ribba innan hon i den 42:a minuten satte bortalagets 1–0-mål. Katoto avslutade direkt efter en fin höjdboll i djupled från franska landslagsmittfältaren Grace Geyoro.

Linköping spelade upp sig i jakten på kvittering i den andra halvleken. Kosovare Asllani, som spelade i PSG 2012–2016, lyckades i större utsträckning komma loss från sin tuffa bevakning och LFC blev farligare framåt.

Men PSG, tvåa i franska ligan förra säsongen och med landslagsförsvararen Hanna Glas i laguppställningen, var ändå laget som fick in bollarna. Kinesiska anfallaren Wang Shuang sköt 2–0-målet i 80:e minuten via Linköpings lagkapten Janni Arnths rygg och in i Julia Nyströms nät.

Linköping, Champions League-kvartsfinalist förra säsongen, får nu en tuff uppgift i returmötet på Stade Jean-Bouin i Paris om två veckor.