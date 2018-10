Dokumentär om Svartenbrandt till TV4

Snart kommer en ny dokumentärserie om en av Sveriges mest kända kriminella, Lars-Inge Svartenbrandt.

Serien sänds på C More med start den 20 november och under nästa år kommer den också att visas i TV4. Bakom står Daniel Fridell, som tidigare gjort dokumentärfilmen "Pappas flicka" om Svartenbrandts dotter Jackie Ferm.

I januari kommer även en biografi om Svartenbrandt, skriven av Fridell tillsammans med journalisten Ola Brising. Den senare har även spökskrivit Jackie Ferms självbiografi "Rövardotter"

Lars Inge Svartenbrandt kriminella bana började på 1960-talet och han har kallats en av landets farligaste förbrytare. Han låg bakom en lång rad omtalade rån, våldsdåd och rymningar och han tillbringade mer än 40 år av sitt 70-åriga liv i fängelse.

Svartenbrandt omkom i en lägenhetsbrand i april 2016.