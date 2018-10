I en fördjupande artikel skriven av Richard Orange i TLS, The times literary supplement, beskriver Ebba-Witt Brattström sitt ex Horace Engdahl som en sorts haltande byracka. ”Han ägde bara ett par jeans och det var hål i dem. Jag tog in honom”. Tidigare har akademiledamoten och författaren till ”Den sista grisen” beskrivits mer som ett svin. Vilket som är hans kraftdjur får han själv avgöra, men den häpnadsväckande lojalitet som Horace Engdahl visar mot den våldtäktsdömde Jean-Claude Arnault för onekligen tankarna till en valp. Ebba-Witt Brattström hävdar i artikeln att Horace Engdahl ”bara har två vänner, Stig Larsson och Jean-Claude Arnault”. Något slags koppel har Jean-Claude Arnault definitivt om Horace. ”Jag är förvånad över att en man kan skickas i fängelse utan några substantiella bevis på hans skuld”, säger Engdahl till TLS och fortsätter: ”Vi lever i en farlig tid”. Det går också att skippa djurreferenserna. Horace Engdahl är en tänkande människa.