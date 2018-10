Tobias Kralmark heter jag och jag är en av de kandidater som blivit uttagna för intervju till Malmö lucia. Det som äntligen hänt de senaste veckorna tror jag har öppnat upp för underbara personer i vår framtid. Jag jobbar ständigt för att förbättra världen för HBTQ-personer, bland annat genom teaterföreningen AQT – a queer theatre, och jag är övertygad om att vi kommer komma till insikt förr eller senare. Varför vänta längre?

När jag var liten älskade jag att prova luciakronan och drömde om att en dag få bära ljus till människor. Med dessa sånger ville jag möta människor, se dem och sprida julens budskap om kärlek. Jag trodde att jag var född några årtionden för tidigt för att detta skulle bli möjligt, ända tills det i år började skrivas om att Malmö stad ville ta emot ansökningar från fler än kvinnor.

Jag jobbar med barn och ungdomar, i kulturskola. Dagligen möter jag dessa unga människor som kämpar, funderar över framtiden, som blir mobbade, som vill ha tips och råd och som vill ha en förebild. Jag har blivit en förebild för många av dem, inte minst för de killar som nu vågar ta steget in och dansa. För de killar som drömt om att få ha en peruk men aldrig hittat ett forum att få testa. För de tjejer som får toalettpapper kastade på sig i högstadiets korridorer för att de är homosexuella och som nu hittar en fristad en gång i veckan.

Det har blivit mycket skriverier om Malmö stads lucias eventuella könsbyte. Något som förbryllar mig. Dock är det mycket konservativt hat som förbryllar mig i dagens samhälle, så egentligen borde jag kanske inte bli förvånad. Men detta med könet? Så vitt jag vet ska lucian vara påklädd under luciatågen? Och så vitt jag vet, så kommer delar av vår luciatradition från just män med ljus i håret. De också påklädda, ska tilläggas. Och även om det skulle finnas en penis under den vita särken så förstår jag inte hur detta på något vis skulle hindra lucians budskap? Om ni som är upprörda har en förklaring tar jag tacksamt emot den, för kanske ser ni en sida av detta som jag inte ser?

På många sätt anser vi att vi lever i ett land som ligger i framkant vad gäller HBTQ-frågor. Vi har tråkigt nog tappat topplaceringarna de senaste åren, mycket på grund av vårt samhälles inställning till transpersoner. Mycket är ändå på väg åt rätt håll.

Hur kommer det sig då att en tradition som bygger på att sprida ljus och kärlek, kan vara så starkt förknippad med könstillhörighet? Hur kommer det sig att det 2018 inte koras lucior runt om i vårt land baserat enbart på deras engagemang för medmänniskor? Jag ställde frågan till juryn under min intervju. Det blev först ganska tyst, som att ingen visste riktigt visste varför det tagit nästan ett århundrade innan fler än kvinnor, återigen, fick möjligheten? En av dem pratade om historia, tradition. Men i den berättelsen var även den vita hyn och blonda håret viktigt, vilket också är ruskigt snurrigt. Detta med tanke på att den tradition som förespråkar en kvinna i kronan har sina grunder i ett italienskt helgon. Och visst, kanske hade hon blonderat sig, men det finns föga bevis på det …

Så jag hoppas nu att Malmö stad är modiga. Att de vågar löpa linan ut och visa alla barn och ungdomar att de är välkomna i vår kommun. Att alla som har ett gott hjärta kan få utmärkelsen och hedersuppdraget att få sprida kärlek när det är som mörkast.

Vad jag tror? Om jag ska vara ärlig? Jag tror inte att Malmö stad är redo, jag tror inte de vågar stå upp för denna minoritet i kommunen. Men. Jag hoppas innerligt att jag har fel och att vi får se en man eller transperson med ljus i håret. Vi har trots allt ungefär hundra år av diskriminering att ta igen.

Tobias Kralmark

Tobias Kralmark är en 30-årig scenkonstnär, HBTQ-kämpe och kulturpedagog bosatt i Malmö som hoppas få uppleva en värld utan normer, fördomar och hat.