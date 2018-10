Journalisten Christer Borg är död

Journalisten och författaren Christer Borg, Malmö, har dött. Han blev 79 år. Närmast anhöriga är de två sönerna Peter och Mikael med familjer, och hans fästmö Yvonne.

Att komma in på Kvällspostens redaktion som 18-åring, som jag gjorde 1985, var inte helt lätt. Machostämningen var ganska hård, och det var en helt ny värld att navigera i för en gröngöling.

Då var det guld värt att ha en kollega som Christer Borg. Han var ett ankare på den ganska stökiga nöjesredaktion som jag kom att jobba på i några år – han var snäll, omhändertagande och generös.

Han var gammal i gården redan då. 1962 började han på Kvällsposten och arbetade där till pensionen. Hans hjärta tillhörde möjligen jazzen, men han var ett praktexempel på en som kunde allt – han bevakade mängder av melodifestivaler och Eurovision Song Contest, skrev den första boken om Abba, var utomordentligt kunnig på cirkus, tv-underhållning, krogshow, ja Christer behärskade det mesta vi skrev om på sidorna. Han var ett levande uppslagsverk och det har varit en inspiration för mig alla år jag själv har jobbat på tidning.

Jag kan se honom där han sitter vid sitt bord, lyfter telefonluren och slår ett nummer, många siffror till utlandet. Hör honom säga "this is Chris de Burgh, from the Swedish press". Vi som satt runt omkring fnissade våldsamt åt att han för enkelhetens skull lät sitt namn att låta som den välkände popartistens.

När Christer Borg gick i pension gick han in i en andra arbetsfas – varje gång jag stötte på honom på Malmös gator hade han en ny bok på gång, eller höll på att förbereda ett föredrag om cirkus, Östen Warnerbring, eller om Kronprinsen. Boken ”Alla var där. Från Nisse Ahlrot till Judy Garland. Stjärnorna på Kronprinsen 1961-1991” om Malmös showkrog nummer ett var hans senaste, men hans sista kommer senare i höst.

Så sent som i fredags lämnade han det sista kapitlet till boken ”Mina nöjesbekanta” till Kira förlag och det finns något vackert i det, att han höll deadline in i det sista och att en del av hans berättelser från karriären kommer att vara samlade i en volym.