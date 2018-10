Krisstämplat Färjestad tog viktig seger

Topptippade Färjestad har blivit krisstämplat och har haft förtvivalt svårt att utnyttja numerära överlägen. Men i prestigemötet med Örebro tog värmlänningarna säsongens tredje seger och första på bortais efter 6–3 i en slutsåld Behrn arena.

Plötsligt hade FBK fördubblat målskörden i powerplay.

– Vi får bra utdelning och pucken studsar rätt. Och nu fick vi utdelning i powerplay, det har vi inte varit bortskämda med den här säsongen, säger nye lagkaptenen Mikael Wikstrand till C More.

Den tuffa starten har gjort att Färjestad redan har hunnit göra ganska stora förändringar. Alexander Johansson valde nyligen att tacka för sig som kapten och istället tog Mikael Wikstrand över. Samtidigt har Thomas Rhodin kommit in som ny sportchef och Peter Jakobsson blivit general manager.

Men på torsdagskvällen var lättnaden stort i Karlstadlaget som tog sig upp på en tionde plats, medan Örebro halkade ner som ny nästjumbo.

Matchen som har derbykaraktär – då det är en dryg timmes bilresa mellan Örebro och Karlstad – hade ett högt och intensivt tempo och många målchanser i båda riktningarna.

Örebros Rodrigo Abols hade huvudrollen i den första perioden då han först styrde in pucken i eget mål och sedan styrde in den i rätt mål.

Knappt fem minuter in i mittperioden tog Färjestad på nytt ledningen när Per Åslund omgående i powerplay styrde in 2–1-pucken. Efter halva matchen kvitterade sedan Örebroforwarden Anton Hedman när han helt fri tryckte upp pucken i krysset. Tre minuter senare lyfte Färjestads Joakim Nygård in 3–2 med en backhand. Och innan periodens slut ökade också Linus Johansson på Färjestads ledning efter en fin framspelning av förre Örebrospelaren Daniel Viksten och kort därefter reducerade Marcus Weinstock till 4–3.

Tidigt i den tredje perioden satte Färjestads nye lagkapten Mikael Wikstrand 5–3 – och för andra gången denna kväll kom målet till i spel fem mot fyra. Värmlänningarna som haft problem med att få till spelet i numerärt överläge fördubblade därmed lagets målskörd i powerplay denna säsong.

Färjestadsforwarden Jesper Olofsson avslutade sedan målskyttet när han satte sjätte pucken bakom Eero Kilpeläinen som fick nog och lämnade över buren till förre Färjestadsmålvakten Stefan Stéen.