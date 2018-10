Luleå spelade ut virrigt Frölunda

Efter nästan en månad på bortais skulle Frölunda äntligen visa upp sin fina form inför hemmafansen. Men gästande Luleå ville annorlunda och spelade ut göteborgarna. – Man vinner inte några matcher om man förlorar närkamperna, sade Frölundatränaren Roger Rönnberg uppgivet i C More.

Under fem raka bortamatcher har Frölunda presterat och tagit segrar och poäng. Men när de efter nästan en månads frånvaro var tillbaka på hemmais i Scandinavium var plötsligt det mesta av spelet som bortblåst.

Trots tidigt underläge jobbade sig Luleå in i matchen och med tre mål i mittperioden hade det vänt. Och sedan släppte norrbottningarna aldrig greppet. Slutresultat skrevs till 5–1 inför 9 328 besvikna åskådare.

Petter Emanuelssons 2–1 mål var symptomatiskt. Trots att han hade tre Frölundaspelare som uppvaktning kunde han bryta in framför målvakten Johan Gustavsson och slå pucken i mål.

– Vi jobbar hårt. Vi sätter press och skapar tryck, sade Luleås Karl Fabricius i C More.

Frölunda började annars bäst. De första fem minuterna dominerade de spelet. Och när hetr junioren Samuel Fagemo kom fri med Luleås Niklas Rubin och satte pucken efter en dragning såg det ut som om Frölunda hade matchen i sitt grepp. Men sen föll laget ihop likt ett korthus.

– De vinner både första och andra pucken. Vi kommer knappast in i deras zon, sade Simon Hjalmarsson i C More.

Frölunda blev förvånansvärt uddlösa. Luleå sköt dubbelt så många skott, vann de flesta närkamperna och tog kontroll på lösa puckar. "Kom igen, kom igen", skanderade hemmapubliken troget långt in i tredje perioden.

I Luleå debuterade 17-årige Noel Gunler, ännu en ung spelare som knackar på dörren till SHL: