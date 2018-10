Skåne bäst i Sverige på att tillverka mat – vann nio guld

Fakta

Guld

Kryddad marmelad: Lanthandeln i Malmö Saluhall med sin karamelliserade päronmarmelad med ingefära, rosmarin och lime.

Kryddad sylt: Hallongården i Trelleborg med sin hallonchokladsylt

Övrig dryck: Vångadalens frukt och must norr om Bromölla i samarbete med Rörumsro must och frukt för deras Vånga Must.

Sylta och blodprodukter: Österlens Kött & Vilt i Brösarp för sin blodpudding.

Fiskfärsprodukter: Björks Ringsjön i Stehag för sina gäddbiffar.

Övriga fermenterade drycker: Roots of Malmö för sin Roots Kombucha äpple och kryddor.

Mjuk och halvmjuk kittost: Ådala Gård utanför Billinge för sin Ådala gårdsost.

Småländsk ostkaka: Glada Geten Gårdsmejeri i Tyringe för sin ostkaka på fjällkomjölk.

Glass och sorbet: Österlenkryddor i Köpingebro för sin saffransglass med salmbärskompott.

Silver

Surdegsbröd med kulturspannmål: Byns Bagare i Arkelstorp med produkten Virvlad dinkel.

Matsås: Matmakarna butik och catering i Kävlinge med sin klassiska ketchup.

Sylta och blodprodukter: Degeberga kött och chark för sin gammeldax pressylta.

Innovativt mathantverk: Marias at Tockafarmen i Genarp för sina tuppköttbullar.

Brons:

Kryddad marmelad: Bränneriets Gård i Eslöv med sin gula hallonmarmelad med cointreau.

Leverprodukter: Degeberga kött och chark för sin skånska leverkorv. Och Österlens Kött & Vilt i Brösarp för sin Brösarpspastej.

Värmebehandlad korv: Tockafarmens ungtupp i Genarp för deras Nobeltuppkorv.