Återlämnad tavla säljs – värd 180 miljoner

Nyligen återlämnade Moderna museet en tavla till den judiske konsthandlaren Alfred Flechtheims arvingar. Nu ska tavlan säljas på auktion och uppskattas vara värd uppemot 180 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande från auktionsfirman Sotheby's, skriver Svenska Dagbladet

Tavlan "Marquis Joseph de Montesquiou-Fezensac", målad av Oskar Kokoschka, har kopplingar till den tysk-judiske konsthandlaren Alfred Flechtheim. Han plundrades av nazisterna på flera verk på 1930-talet. 1934 såldes tavlan till Nationalmuseet i Stockholm för att sedan hamna på Moderna museet.

Alla har varit överens om att Kokoschkamålningen stals från Flechtheim, men tvisten har gällt om den tillhörde hans privata samling eller om han sålde den i sitt galleri för andras räkning.

Tavlan värderas till 15–20 miljoner dollar, eller 140–180 miljoner kronor.

Verket går under klubban den 12 november och är vad Sotheby's beskriver som en av höjdpunkterna ur samlingen "The beautiful and damned" av impressionistisk och modern konst.