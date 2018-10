Damkronorna till Kanada utan Grahn

Fakta

Målvakter: Lovisa Selander, Rensselaer Polytechnic Institute, Emma Söderberg, University of Minnesota-Duluth, Maria Omberg, Luleå.

Backar: Sofia Engström, Leksand, Johanna Fällman, Luleå, Josefine Holmgren, Djurgården, Mina Waxin, Modo, Jessica Adolfsson, Penn State University, Maja Nylén-Persson, Leksand, Ebba Berglund, Luleå.

Forwards: Nathalie Ferno, Luleå, Sabina Küller, AIK, Lisa Johansson, do, Pernilla Winberg, Linköping, Sara Hjalmarsson, Providence College, Fanny Rask, HV71, Isabell Palm, do, Lina Ljungblom, Skövde, Erika Grahm, Brynäs, Celine Tedenby, University of Maine, Hanna Olsson, Djurgården, Emma Nordin, Luleå, Olivia Carlsson, Modo.