Fem fotbollsfrågor inför helgens matcher

Damerna har spelat Champions League, herrarna Nations League. Den internationella klubblagsfotbollen är tillbaka. Här är fem snackisar och frågor inför fredagens och helgens matcher.

+ Är Hedvig Lindahl etta igen?

Efter att ha prisats som världens bästa målvakt i våras är Hedvig Lindahl inte längre ett givet förstaval i Chelsea. Carly Telford har den senaste tiden fått förtroendet i ligan, medan Lindahl har fått nöja sig med Champions League-spelet.

Frågan är om vinden har vänt nu. I London släppte Telford in fem bollar i 0–5-fiaskot mot konkurrenten Arsenal, och i onsdagens Champions League-match mot Fiorentina svarade Lindahl med att hålla nollan.

"Det är det här vi vill se efter att ha förlorat med 0–5", sade tränaren Emma Hayes till klubbens webbplats.

Huruvida det räcker för att ta tillbaka förstaplatsen i målet i Chelsea återstår att se i Super League-matchen borta mot Birmingham på söndag.

+ Ketchupeffekt för Guidetti?

John Guidetti gjorde i tisdags sitt första mål för säsongen när Sverige spelade 1–1 hemma mot Slovakien i landskampen på Friends arena. Den 26-årige anfallaren har haft en tung säsong i sin spanska klubb Alavés som i somras köpte loss Guidetti från La Liga-rivalen Celta Vigo.

Under fredagskvällen gästar Alavés just Vigo när ligaspelet återupptas efter ett par veckors uppehåll. Frågan är om John Guidetti kan ta med sig målformen från landslaget in i klubblaget.

– Nu får vi hoppas på ketchupeffekten. Heinz. Man trycker och trycker och sedan kommer allt och hela tallriken är förstörd, sade Guidetti efter målet mot Slovakien.

+ Karma för Klopp – Liverpool har bekymmer

Liverpool var mitt uppe i ett extremt tajt race om topplatserna i Premier League när landslagsfotbollen gjorde sig påmind. Trion Liverpool, Manchester City och Chelsea har alla 20 poäng och på en presskonferens skickade Jürgen Klopp en rödfärgad känga mot landslagsspel i allmänhet och Nations League i synnerhet.

– Nu ska spelarna åka och spela Nations League, den mest meningslösa tävlingen i världen. Vi måste börja tänka på spelarnas bästa. När man ringer och ber förbundskaptenerna vila sina spelare säger de att de också är pressade att leverera, sade han.

Kanske är det karma för den sågningen, kanske inte. Klart är att Liverpool fick tillbaka fyra viktiga spelare med diverse skadebekymmer – anfallsduon Mohamed Salah och Sadio Mané, mittfältaren Naby Keita samt mittbacken Virgil van Dijk.

Liverpool möter Huddersfield på bortaplan på lördag.

+ Barcelona ett elddop för Sevilla

Sevilla har klivit fram som den spanska ligans stora succégäng. När Barcelona och Real Madrid började slarva högg andalusierna direkt och i sista omgången före landslagsuppehållet snodde Sevilla förstaplatsen från "Barça", med en poängs marginal. På lördag möts de på Camp Nou.

– Om vi kan bygga vidare på det vi har gjort kan vi vinna. Vi har redan slagit Real Madrid på hemmaplan och vet att vi kan göra något stort mot Barcelona, säger försvararen Daniel Carriço enligt Marca.

– Det är för tidigt att börja snacka om titeln, men att vi njuter av utsikten här uppifrån går inte att förneka, säger mittbackskollegan Simon Kjær.

+ Hett och formstarkt Milanoderby

Mötena mellan Inter och Milan på Guiseppe Meazza-stadion i Milano är alltid känsloladdade derbyn. När lagen möts på söndag är det dessutom två formstarka lag som drabbar samman, för första gången den här säsongen.

Inter hade fyra raka segrar i Serie A före landslagsuppehållet och Milan sex raka matcher utan förlust. Förutom förlängningssegern i italienska cupen förra året har Milan inte vunnit ett derby sedan 3–0-segern på San Siro i januari 2016.

De fyra senaste Serie A-derbyt mellan lagen har slutat i tre oavgjorda matcher och en Inter-seger, 3–2 i lagets hemmaderby för ett år sedan. Mauro Icardi blev då stor hjälte med ett hattrick.

Argentinaren har gjort tre mål på fem starter under hösten och är en av de tilltänkta matchvinnarna även nu. Precis som landsmannen i Milan, Gonzalo Higuain, noterad för fyra mål på fem ligamatcher hittills.