Leszek Helczynski frågar sig hur utbildade människor kan stödja socialismen när exemplen på socialismens misslyckanden är så många, Helczynski nämner Venezuela som samtida exempel på ett sådant misslyckande. Det räcker med att vi tittar på hemmaplan för att se socialismens goda, Sverige är socialismens mest lyckade experiment. Nästan all positiv samhällsutveckling som gjordes under 1900-talet drevs till stor del av socialism via de fackliga organisationerna och socialdemokratin. Att Sverige är ett såpass jämlikt, progressivt och framgångsrikt land som det är har vi till stor del socialismens idéer och organiserade arbetares slit att tacka för.