Allvar och glädje i ett intensivt möte

Trio da kali KONSERT · MALI. Moriskan, Malmö, 19/10

Stramt och själfullt. Allvar hand i hand med humor och glädje.

Mali-gruppen Trio da kali kom till Malmö som en del av Moriskans konsertserie "Curious classics" och gav en helt enkelt fantastisk konsert, där man inte saknade många mänskliga uttryck.

Trio da kali odlar traditionen från den månghundraåriga mandé-kulturen och dess sånger. I centrum står sångerskan Hawa Kassé Mady Diabaté, som ena stunden för sig och sjunger drottninglikt och majestätiskt och i nästa dansar loss, glatt och fritt med ett rasslande kalebass-instrument i händerna.

Samma spännvidd finns i hennes röst och i sångtolkningarna. Grunden är värdighet och tyngd och oavsett om Hawa Diabaté bär fram texterna kraftfullt eller milt finns elektriciteten, laddningen, där hela tiden. Det hon förmedlar är att varje ord är angeläget.

Runt rösten virvlar Lassanna Diabatés balafon. Han är en komplett virtuos på sin xylofon och verkar kunna spela hur mjukt, tyst och snabbt som helst. Allt görs med smak och känsla för sången och melodierna.

Lassanna Diabaté har bland annat en förkärlek för att låta sina händer unisont spela samma slingor, med en oktav mellan sig. Det mesta han gör ligger nära dur och moll, men här och där smyger det in andra tonaliteter och Diabaté avslutade sin ensamlåt med en snutt "Take five". Jag skulle gärna ha suttit och sett Gary Burton eller Milt Jackson tappa hakan inför Diabatés spel.

Tredje hjulet under triumfvagnen är Mamadou Kouyaté. Han är son till världens förmodligen mest kände ngoni-spelare, Bassekou Kouyaté, och spelar förstås också en av dessa lutor, en basvariant. Mamadou Kouyaté förankrar det hela och plockar gärna ackord, men kan även han sticka iväg i snabba löpningar.

Samspelet med balafonen är noggrant kalibrerat, på bestämda ställen i låtarna går de två ihop i arrangerade bitar. Mycket effektfullt. Trions musikfilosofi är en sammansmältning av okonstlad enkelhet och direkthet och ett mycket sofistikerat samspel.

Finesserna och finsnickeriet glider med hela vägen, utan att så att säga göra något väsen av sig. Trion vrider intensiteten upp och ned, elegant och utan ansträngning. Allt svänger, men puls och taktart förändras från sång till sång.

De tre världsstjärnorna utstrålar ödmjukhet och möts i spelglädje och humor. På slutet fick de upp oss till allmän dans och partystämning.

Moriskans fina konsertserie "Curious classics" har underrubriken "Klassisk musik från hela världen". För en vecka sedan drog den blixtrande tunisisk-brittiska violinisten Yasemine Azaiez igång serien och denna söndag avslutar de afghanska musikerna Homayoun Sakhi och Salar Nader.