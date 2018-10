MFF vände och vann – Rosenberg avgjorde

Malmö FF plockade tre blytunga poäng i jakten på en Europaplats genom att vända och vinna mot Hammarby hemma på Stadion. Markus Rosenberg blev matchvinnare i 2–1-segern.

Det var en intensiv start på matchen med mycket tuffa tag och en del fula efterslängar – det märktes tydligt att mycket stod på spel.

Sedan stod allt stilla under en minut då den förra MFF-spelaren Labinot Harbuzi hyllades med en lång applåd.

Strax efter att spelet blåsts igång igen var Markus Rosenberg nära att ge MFF ledningen.

Rosenberg volleyskarvade inspelet från Fouad Bachirou och bollen smet precis ovanför Davor Blazevics ribba.

Nu började hemmalaget att rada upp chanser, men Marcus Antonssons skott blockades i sista stund och Arnor Traustasons nick gick utanför.

I stället ett mål i nacken där de tre före detta MFF-spelarna Vladimir Rodic, Nikola Djurdjic och Jiloan Hamad var involverade på ett eller annat sätt.

Rodic slog en lång passning som dansade på långlinjen fram till framstormande backen Björn Paulsen. Hans inlägg nådde Djurdjic som trycktes ner av Lasse Nielsen och domaren Kristoffer Karlsson pekade på straffpunkten.

Jiloan Hamad stegade fram och satte den i Johan Dahlins vänstra hörn – 0–1 i den 31:a minuten och Hamad firade med Hammarbyklacken bakom det målet.

MFF började en intensiv kvitteringsjakt och fick utdelning två minuter efter sidbytet när Marcus Antonsson kastade sig fram vid bortre stolpen och styrde in Eric Larssons låga inlägg, eller om bollen gick in via Hammarbybacken Björn Poulsen.

2–1-målet i den 57:e minuten var det dock inget snack om – Marcus Antonsson hittade Markus Rosenberg i boxen och lagkaptenen pangade in sitt elfte allsvenska mål för säsongen med ett lågt vänsterskott.

Nu var det Hammarby som jagade kvittering och allt pekade på 2–2 i den 75:e minuten, men precis när Djurdjic skulle placera bollen i öppet mål hann Rasmus Bengtsson emellan och slog bollen till hörna.

Behrang Safari drog på sig en varning och är avstängd i nästa allsvenska match borta mot AIK.

Publik: 19 125.