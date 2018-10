Vanligt höstväder i helgen

Den kalla luften fortsätter att svepa in över landet, med temperaturer som knappast tar sig mycket över 10 grader. – Det är ganska normalt för den här årstiden, säger Sandra Andersson på SMHI.

SMHI ser inte några tecken på att någon ny värmebölja kan vara på väg in över Sverige. Från och med i torsdags är det mer normala temperaturer för årstiden. Det gäller både i helgen och framöver, enligt SMHI.

Götaland kan räkna med de högsta temperaturerna i helgen. Mellan nio och tretton grader bör temperaturen hamna på lördagen.

– Det kan bli varmare om solen bryter igenom, säger Sandra Andersson vid SMHI.

Svealand kommer att ha temperaturer i intervallet mellan sju och tolv grader, något kallare i norra Värmland och Dalarna. Södra Norrland bjuder på temperaturer mellan fem och tio grader, och i norra Norrland är det ytterligare några grader kallare.

– Vi har ett område med lite regn som kommer att ta sig in över Norrland under dagen och i fjällen kan det bli inslag av snö, säger Andersson.

I övriga landet kommer det mest att vara uppehåll, med något inslag av duggregn. Det är möjligt att molnen tunnas ut på eftermiddagen.

– I södra Norrland ser det ut som att man har de bästa chanserna för sol.

På söndagen drar ett nytt regn in över Norrland.

– Även då är det inslag av snö när man kommer in över fjällen. Det ser också ut att bli ganska blåsigt över fjällen under natt mot söndagen och en bit in under söndagsdygnet, säger Sandra Andersson.