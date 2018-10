"Dude, where's my car"-regissören död

Den amerikanske filmregissören Danny Leiner har avlidit efter en längre tids sjukdom, skriver Variety

Leiner har regisserat filmer som "Dude, where's my car" och "Harold & Kumar go to White Castle" samt avsnitt av tv-serier som "Sopranos", "Arrested development" och "The office".

Bland de sörjande finns "Harold & Kumar"-skådisen John Cho, som minns Leiner med värme. "Danny var så vass och rolig och ett fantastiskt middagssällskap. Mina djupaste kondoleanser till hans vänner och familj", skriver han på Twitter.

Danny Leiner blev 57 år.