Lund kan få en idrottens ”Wall of fame” — politikerna positiva

Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till en Lundaidrottens ”Wall of fame”. Men vill samtidigt ha ett förtydligande kring ansvarsfördelningen och ekonomin.

Nämnden tog på torsdagen upp idén från Lundaidrottens paraplyorganisation Pil om att skapa en ”Wall of fame” på Sparbanken Skåne Arena. Där ska Lunds idrottare och idrottsledare kunna hedras genom att få sina namn uppsatta.

Nämnden efterlyser samtidigt klara besked om ansvar och ekonomi kring denna berömmelsens vägg.

Pil tänker sig att på Arenan placera en ”Wall of Fame”–tavla, där varje invald persons namn skrivs in på en skylt. I ett första skede skulle tolv förtjänta representanter väljas ut, nio aktiva och tre ledare. Därefter ska tre nya väljas in varje år. Pil har slagit fast att man eftersträvar en jämn könsfördelning.