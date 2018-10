Säsong tio av "Simma lugnt, Larry" spelas in

Tionde säsongen av komediserien "Simma lugnt, Larry" ("Curb your enthusiasm") spelas in just nu, bekräftar HBO för The Wrap . Serien hade premiär 2000 och följer Larry David, Seinfelds skapare, som spelar en fiktionaliserad och mer skruvad version av sig själv. I fjol sändes nionde säsongen, efter ett sex år långt uppehåll där det var högst osäkert om serien skulle läggas ned för gott eller fortsätta.