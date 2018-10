Ajvide Lindqvist släpper Bamse-novell

Fakta

Debuterade 2004 med vampyrromanen "Låt den rätte komma in", som utspelar sig i Stockholmsförorten Blackeberg, där Ajvide Lindqvist växte upp. Har sedan dess gett ut flera skräckromaner och novellsamlingar. "Låt den rätte komma in" har filmatiserats i både Sverige och USA. Nyligen vann filmatiseringen av novellen "Gräns" priset Un certain regard vid filmfestivalen i Cannes. Filmen är också Sveriges Oscarsbidrag.