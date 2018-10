FCR

FCR-tränaren: ”Då hade jag inte kunna sova om nätterna”

Tränaren Jonas Eidevall kunde dra en lättnadens suck. FC Rosengård vann mot Piteå, gick upp i serieledning och har allt i egna händer inför den sista matchen mot Göteborg.

– Vi pratar om FC Rosengård som ett topplag. Men aldrig under 2016, aldrig under 2017 och inte förrän nu under 2018 har FC Rosengård legat etta, sa Jonas Eidevall och underströk varje årtal genom att bänka lätt i bordet.