Men Ann Lingebrandt finner också många överraskningar på årets Augustlista.

Ja, ”Ædnan”! Det var nog den bok jag mest trodde och hoppades på att hitta bland de sex skönlitterära nomineringarna. Linnea Axelssons mäktiga samiska diktepos är en naturlyrisk familjekrönika och politisk anklagelseakt som redan känns som en milstolpe i svensk litteratur.

Annars är det en rätt så överraskande lista, där många av vad i alla fall jag uppfattat som givna kandidater saknas. Som Agnes Lidbeck, Sara Stridsberg, Aris Fioretos, Mirja Unge, Tomas Bannerhed, Jonas Hassen Khemiri. Jonas Gardell har också ofta nämnts bland förhandstipsen.

Bland de som kvalat in känns kritikerfavoriten Sami Said självklar, medan veteranen Björn Runeborg är en välkommen påminnelse om en utmärkt författare som på senare år hamnat lite i skymundan. Karin Smirnoffs debutroman ”Jag for ner till bror”, som utspelar sig i norrländsk glesbygd, har jag inte läst mer än några sidor av, men det är sidor som ger mersmak.

Att Ulf Erikssons senaste diktsamling finns här innebär att listan faktiskt rymmer så mycket som två böcker som kan definieras som poesi. Även om man hade kunnat tänka sig en annan diktsamling – Katarina Frostensons lysande ”Sju grenar”, till exempel, för känsligt? – är ”Skalornas förråd” en av hans finaste böcker, så på så vis är nomineringen välförtjänt.

En verklig överraskning utgör Kenneth Hermeles ”En shetl i Stockholm”, om hans uppväxt i en judisk miljö. Är det överhuvudtaget en skönlitterär bok? Det får mig att tänka på att Göran Rosenbergs porträtt av sin far, ”Ett kort uppehåll på vägen till Auschwitz”, tilldelades just det skönlitterära Augustpriset 2012. Uppenbarligen är skönlitteraturens gränser mycket tänjbara. Till bristningsgränsen? Möjligen. Men kanske är det en fråga om den känsla ett språk kan ge, och Hermele har ett böljande sådant som inte självklart inrättar sig i fackprosans hägn.

Samtidigt är fackböckerna av tradition en sådan vittomfamnande och brokig kategori att den knappt har några gränser överhuvudtaget. I år hittar vi Jens Liljestrands monumentala biografi över Vilhelm Moberg, ett högst väntat val, intill det retrospektiva praktverket med Lars Tunbjörks foton såväl som Martin Gelins och Karin Petterssons uppgörelse med internet i reportageform.

Att Kerstin Ekmans lärdomssprängda försvar för den botaniska mångfalden, ”Gubbas hage” finns bland de utvalda gör mig särskilt glad. Hennes civilisationskritiska essäbok genomsyras av kärleken till det vilda, så till den grad att boken är svår att artbestämma – men lätt att ta till hjärtat.

Bland de nominerade barn- och ungdomsböckerna hittar vi ett verk som redan väckt smärre skandal: Uje Brandelius och Clara Dackenbergs ”Hemma hos Harald Henriksson”, bilderboken som ansågs så politisk att Sveriges Radio avbokade en intervju med Brandelius, om ett helt annat ämne dessutom. Sticker ut i den här kategorin gör också Jessica Bab Bondes och Peter Bergtings uppmärksammade seriebok om Förintelsen.

Om jag ska försöka säga något sammanfattningsvis om årets Augustnomineringar? Nej, det är nog bäst att låta bli. Det är nästan vildvuxnare än i Kerstin Ekmans hage.