Det gäller att hitta morgondagens lösningar, skriver Hans-Jürgen Heimsoeth, Tysklands ambassadör i Sverige, och Per Thöresson, Sveriges ambassadör i Tyskland.

Det ekonomiska utbytet mellan Tyskland och Sverige är mer omfattande än någonsin. Tyskland är Sveriges viktigaste handelspartner. I fjol ingick länderna dessutom ett särskilt partnerskap när det gäller innovation och nästa år är Sverige partnerland vid världens största industrimässa i Hannover.

Just nu är möjligheterna för ytterligare utbyte mellan Sverige och Tyskland enorma. Men en utmaning är att intresset för det tyska språket har minskat så radikalt i Sverige.

Idag är det fler tyskar som studerar svenska än svenskar som studerar tyska. Antalet svenskar som läser tyska på gymnasiet eller studerar tyska vid universitet eller högskola har sjunkit under flera decennier. För 20 år sedan läste 42 procent av eleverna i Sverige tyska i grundskolan. Idag är den siffran nere på 17. På gymnasiet är det ännu färre, drygt 3 procent, som läser tyska. Sverige ligger långt efter andra länder i Skandinavien. Samtidigt är Tyskland idag Sveriges viktigaste handelspartner och Sverige är en av Tysklands viktigaste samarbetspartner inom en rad högteknologiska områden.

Varuutbytet mellan våra länder uppgår varje år till nästan 400 miljarder kronor.I Sverige verkar 1 200 tyska företag och 1 600 svenska företag verkar i Tyskland. Tillsammans sysselsätter de en kvarts miljon människor.

Runt 100 miljoner européer har tyska som modersmål och deras engelska är ofta inte på samma nivå som svenskars. Alla som gör affärer vet att förtroende är fundamentalt i allt ekonomiskt utbyte och det är mycket lättare att åstadkomma om man talar motpartens modersmål. Den som behärskar tyska på tysktalande marknader har en viktig fördel gentemot sina konkurrenter. Det finns ett känt uttalande av Tysklands tidigare förbundskansler Willy Brandt: If I am selling to you, I speak your language, but if I am buying … dann müssen Sie deutsch sprechen!

Tyskkunskaperna inom det svenska näringslivet måste stärkas. Just nu råder en särskilt gynnsam situation för företag och organisationer i båda länderna att etablera nya partnerskapssamarbeten och göra affärer med varandra.

1-5 april nästa år är Sverige partnerland vid världens största mässa för uppkopplad, smart industri: Hannovermässan i Tyskland. Det ger Sverige och svenska företag stora möjligheter att synas och innebär en unik chans för svensk industri att visa upp sig för världsmarknaden. Mässan har varje år fler än 220 000 besökare från hela världen, varav 2 500 är journalister. Tysklands förbundskansler deltar alltid, liksom partnerlandets regeringschef och ett flertal fackministrar. Sverige är det första nordiska land som bjudits in som partnerland och följer efter Indien, USA, Polen och senast Mexiko. Business Sweden samordnar det svenska deltagandet. Företag som ABB, Ericsson, SKF och Combient har engagerat sig som partnerföretag och ett stort antal svenska start ups är där, liksom Vinnova, Energimyndigheten, Sisp (en sammanslutning för svenska science parks och inkubatorer) och många andra. Mottot för Sveriges deltagande är Co-Lab, just för att lyfta fram innovativt samarbete och vikten av att skapa tillsammans. Hannovermässan är en given möjlighet för svenska företag att vara på rätt plats vid rätt tillfälle.

I samband med att Tysklands förbundskansler Angela Merkel besökte statsminister Stefan Löfven (S) i Stockholm i fjol undertecknade de båda regeringarna ett tysk-svenskt innovationspartnerskap. Ska våra länders ekonomier blomstra och både Tyskland och Sverige fortsätta att vara framstående industrinationer krävs ett ständigt blickande framåt. Det gäller att hitta morgondagens lösningar. Avtalet omfattar fyra områden: mobilitet, digitalisering, testbäddar och e-hälsa. Med testbäddar menas en miljö där företag och forskare i samverkan med aktörer inom ett utvalt område kan testa nya idéer i praktisk verklighet redan under utvecklingsfasen.

De fyra områdena är viktiga framtidssektorer, där Tyskland och Sverige kompletterar varandra väl. Många organisationer är involverade och Tysk-svenska handelskammaren stöder arbetet inom ramen för sitt techforum. Flera projekt är redan i gång, men utrymmet för ytterligare samarbeten är stort. Vinnova ska tillsammans med sin tyska motpart inom kort utlysa projektmedel som går att söka inom ramen för partnerskapet, med upp till 3 miljoner kronor i stöd per innovationsprojekt.

Svenska företag är ofta världsledande när det gäller nya, innovativa lösningar och tyska företag är mästare när det gäller processer och kvalitet. Om dessa styrkor kan kombineras borgar det för nya konkurrenskraftiga samarbeten och företagslösningar på en hårt konkurrensutsatt världsmarknad. Dessutom är affärskulturen i Tyskland och Sverige likartad, de har en liknande industristruktur och det är lätt att resa mellan länderna.

Och faktiskt har svenskar och tyskar förhållandevis lätt att lära sig varandras språk. Det knyter länderna än närmare varandra och Sverige närmare kontinenten.

Hans-Jürgen Heimsoeth

Per Thöresson

Hans-Jürgen Heimsoeth är Tysklands ambassadör i Sverige.

Per Thöresson är Sveriges ambassadör i Tyskland.