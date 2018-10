Kronofogden stoppar försäljning av möbler som kan vara tillverkade av regnskog

Fakta

Cites är en förkortning för Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Konventionen ska säkerställa att handeln inte hotar arters överlevnad.

EU kräver att man bara får handla med hotade djur- och växtarter om Jordbruksverket har utfärdat ett Cites-intyg för exemplaret.

Föremål som kräver intyg kan till exempel vara uppstoppade rovfåglar, pälsvaror av tiger, leopard, varg, lo eller brunbjörn, föremål av elfenben, noshörningshorn och sköldpaddsskal, lädervaror i krokodil- eller ormskinn samt möbler i riojakaranda, riopalisander, brazilian rosewood och flera andra träslag.