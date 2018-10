May: Brexit klart till 95 procent

Storbritanniens premiärminister Theresa May kommer att meddela det brittiska parlamentet att 95 procent av landets skilsmässoavtal med EU nu är klart, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

May kommer under måndagen att berätta för parlamentet hur EU och Storbritannien under de tre senaste veckorna har kommit överens om allt från Gibraltar till framtida säkerhetspolitik, enligt ett dokument som nyhetsbyrån Reuters tagit del av.

Samtalen är i ett låst läge över hur man ska hantera gränsen mellan brittiska Nordirland och EU-landet Irland. Frågan är central för den nordirländska fredsöverenskommelsen från 1998, men också av största vikt för både Irlands och Nordirlands ekonomier.

Utträdelseavtalet kan inte undertecknas förrän de två sidorna är överens om hur man hanterar gränsen.