Mycket hårda vindar närmar sig Skåne – SMHI har utfärdat en klass 1-varning

Det blir mycket blåsigt i västra Skåne under tisdagen. SMHI har gått ut med en klass 1-varning.

– Varningen innebär att det väntas mycket hårda vindbyar. Grenar och möjligtvis enstaka träd kan knäckas och höga fordon kan få problem, säger Jon Jörpeland, meteorolog på SMHI.

Nordvästra Skåne drabbas först.

– Under morgonen rör det sig in så att nordvästra Skåne kommer att ha det riktigt blåsigt och sedan rör det sig långsamt söderut. Under eftermiddagen kommer i stort sett hela västra Skåne att ha det riktigt blåsigt.

Vinden blir västlig eller nordvästlig.

– Vi väntar oss vindbyar på mellan 21 och 23 meter i sekunden, säger Jon Jörpeland.

Klass 1-varning är den lägsta graden av SMHI:s oliika varningar. De utfärdas när det gäller blåst då prognosen pekar på vindar på mellan 21 och 25 meter i sekunden.

– Det är framförallt under tisdagen det kommer att blåsa som mest. Sedan kommer det att klinga av under natten mot onsdag. Även om det blir blåsigt även på onsdag, säger Jon Jörpeland.

De som längtar efter stilla dagar får ge sig till tåls. Det dröjer till fredag innan vinden väntas vara svagare än tio sekundmeter, enligt prognosen. Men då kommer det fortfarande att blåsa mer än tio meter i sekunden i byarna.