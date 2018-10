Det är nog gott och väl att man lyser upp mörka stråk , till exempel från Kung Oscars väg till Nöbbelövs torg, men kanske borde kommunen även tänka på alla de stackare som “vandrar i mörkret” från Allhelgonakyrkan ner till Clemenstorget eller i andra delar av centrala staden. I den heliga skriften får de se ett stort ljus, men det saknar vi i Lund!

Eftersom Stadshallen är under reparation under oöverskådlig tid och man därför förlägger diverse musikaliska evenemang i Allhelgonakyrkan bör kommunen kanske börja med att skylta upp ordentligt hur man enklast tar sig till fots till kyrkan och även från kyrkan ner till stationen för att försöka fånga in en stadsbuss, regionbuss eller tåg.

Lunds stadsorkesters konsert den 14 oktober började klockan 17 och då strålade solen, men två timmar senare var det ganska mörkt och svårt att finna vägen ner till Laurentiigatan. Och inte heller den gatan var upplyst, tyvärr. Men gångbanan är knölig och bucklig och inte helt lätt att ta sig fram på om man är lite till åren och inte har en arm att stödja sig på. Måste vi gamla i fortsättningen alltid gå med käpp eller stavar för att hålla oss upprätta? Det grävs ju i alla kvarter och bussarna går konstiga vägar som ingen resenär kan hålla reda på – framför allt inte hållplatserna! Även Clemenstorget är väldigt dåligt belyst när man lämnar Laurentiigatan.

Så – inför den annalkande mörka årstiden, i värsta fall med snö och halka, ägna en tanke åt hur ni skall kunna underlätta för fotgängarna. Såväl unga som gamla vill veta var de kan sätta fötterna, men framför allt vill de ha reda på vilken väg som är lämpligast att ta till fots. Lys upp stråken innan det händer en olycka!

Pensionärer får alltid instruktioner om hur de skall se om sitt hem på bästa sätt så att inte fallolyckorna blir fler, bland annat framhävs det att belysningen måste vara bra, och att man skall ta bort alla små mattor att snubbla på men så fort vi kommer utanför dörren och nalkas oss centrala staden är farorna många med gropar i trottoarerna och dålig belysning.

Skärpning anbefalles, eftersom det kommer att bli flera musikaliska föreställningar i kyrkan, julkonserter och julbön och körer på sena kvällar och det dröjer länge, länge innan området runt till exempel Allhelgonakyrkan är färdigt. Och som ni väl vet är medelåldern hög vid dylika evenemang.

Ni kanske rent av funderar på utegångsförbud för alla äldre efter klockan 18?

Karin Hane

Lund