SD:s Stefan Borg hoppar av den ”historiska” topposten i Hörby

SD-toppen Stefan Borg i Hörby hoppar av posten som ordförande i kommunstyrelsen.

Ett bakslag för Jimmie Åkesson.

Borg skulle ha blivit förste SD-politiker att leda en kommun i Sverige – men kastar in handduken efter avslöjanden om att ha spritt homofobi och högerextremism.

För tre veckor sen beskrev SD-ledaren Jimmie Åkesson det som ett historiskt genombrott: Moderaterna och KD bestämde sig för släppa fram SD till posten som kommunstyrelsens ordförande.

Partiet hade fått 35 procent i valet.

– Historiskt! Det här kommer att bana väg för partiet i hela landet! jublade han då i ett reportage i HD och Sydsvenskan.

Men så kom avslöjandena.

I en rad inlägg på Facebook hade Borg exploaterat Hörbyborna rädsla för invandrargäng. Och när kommunen flaggade med en prideflagga jämförde Stefan Borg HBTQ-personer med nekrofiler och pedofiler.

"Allt för alla, inga gränser här, i Hörby ska alla inkluderas, alla ska känna stolthet, nekrofiler, pedofiler, korpofager, tidelagare – you name it!" skrev han på Facebook.

Borg har också varit medlem i en pro-rysk propagandagrupp, försvarat högerextrema tidningen Nya tider och delat material från rasistiska sajter.

Efter att Moderaterna i Hörby gjort upp med SD – efter klartecken från Skånemoderaternas ordförande Lars-Ingvar Ljungman – skickade M-ledningen i Stockholm ut en bannbulla om att samarbetet i Hörby strider mot Moderaternas policy.

Men de skånska moderaterna stod på sig och allt tycktes klart för att Stefan Borg skulle ta över den politiska ledningen i Hörby.

Men så plötsligt meddelar han på måndagen att han hoppar av

– Jag har bestämt mig för att inte kandidera till posten som kommunstyrelsens ordförande. Den mediala uppmärksamhet som riktats mot min person har gjort det omöjligt för partiet i Hörby att istället fokusera på det som är det viktiga, Hörbys framtid och den politik som vi vill driva för kommunen, skriver han i ett pressmeddelande.

Vice gruppledare i Hörby, Cecilia Bladh in Zito, tar över kandidaturen till posten som kommunstyrelsens ordförande.

– Jag är trygg med att vi har en kompetent och driven ersättare med bättre förutsättningar att driva politik i Hörby utifrån vårt program.