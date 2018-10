Gessle: "Marie vill att Roxette ska leva"

Fakta

Duon bildades 1986 av Per Gessle som hade ett förflutet i bandet Gyllene Tider och som soloartist och av Marie Fredriksson som haft framgångar under eget namn.

Bandet slog igenom internationellt med singeln "The Look". Framgångarna fortsatte med hits som "Listen to your heart", "It must have been love", "Joyride" med flera.

2002 diagnostiserades Marie Fredriksson med cancer och duon tog en paus fram till 2009 då Gessle och Fredriksson återigen började spela in musik och turnera tillsammans.

2016 ställde bandet in en planerad världsturné och meddelade också att Marie Fredriksson skulle sluta turnera på inrådan av sin läkare.