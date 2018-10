Fakta

Mässlingen är en mycket smittsam virussjukdom. Symtomen är hög feber, torrhosta, ljusskänslighet och utslag som först dyker upp i ansiktet och sedan sprider sig över bålen.

Den som en gång vaccinerat sig behöver inte fylla på med nya vaccinationer. Är man osäker på om man blivit vaccinerad som barn så kan vaccinet ges på alla vårdcentraler och vaccinationsmottagningar.

Under 2013 konstaterades 17 mässlingsfall i Skåne. 2015 insjuknade 13 i Skåne, flest i ett utbrott under maj där den som misstänks ha spridit smittan själv hade fått sjukdomen i Berlin.

De senaste tre åren har sjukdomen kunnat hållas under kontroll i Skåne, med ett enda fall under 2016 och fem under 2017. Hittills under 2018 har fyra fall konstaterats i Skåne.

Samtliga fem mässlingsfall under 2017 var tidigare ovaccinerade.