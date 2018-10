Skäringer förlänger sin turné – med ett år

Hon sålde ut både Globen och Scandinavium på åtta minuter med showen "Avig Maria – no more fucks to give". På grund av det stora intresset förlängs nu Mia Skäringers turné över hela nästa år.

Showen är en uppdaterad version av föreställningen "Avig Maria... och sångerna jag gråtit till" och med på turnén följer artisten och programledaren Hampus Nessvold samt ett sexmannaband under ledning av Stefan Sporsén.

Flera städer som inte har besökts förut adderas nu till listan, medan vissa städer får ett återbesök.

"Jag är så lycklig att få säga allt jag säger i min föreställning under en hel turnésväng till. Jag väntade så länge på att kunna formulera mig och att hitta orden så det tåls verkligen att sägas igen och igen", säger Mia Skäringer i ett pressmeddelande.

Biljetterna för 2019 släpps den 25 oktober.

Turnéplan: 7/3 Örebro, 8/3 Malmö, 9/3 Jönköping, 10/3 Linköping, 13/3 Eskilstuna, 14/3 Helsingborg, 15/3 Halmstad, 16/3 Stockholm, 25/10 Luleå, 26/10 Örnsköldsvik, 27/10 Östersund, 31/10 Kristianstad, 1/11 Lidköping, 2/11 Sandviken, 3/11 Leksand, 9/11 Göteborg.