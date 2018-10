Slipknot och Tool till Köpenhamn i sommar

Metalfestivalen Copenhell på Refshaleøen i Köpenhamn lockar i sommar två av metalvärldens mest efterfrågade band: Slipknot och Tool. På tisdagen offentliggjorde festivalen sina första namn.

I somras gästade hårdrocksgiganter som Ozzy Osbourne, Helloween och Alice in Chains metalfestivalen Copenhell i Köpenhamn. Tidigare år har Slayer, System of a Down, Black Sabbath, Scorpions, Alice Cooper, Megadeth, Ministry, Iron Maiden, Anthrax, Marilyn Manson, Judas Priest och många andra uppträtt på festivalen.