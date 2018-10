Akademiens besked: Ingen ny ledamot i år

Fakta

Lotta Lotass, Klas Östergren, Sara Stridsberg och Kerstin Ekman var de första som begärde och beviljades utträde ur Svenska Akademien. Stol nummer 1, stol nummer 11, stol nummer 13 och stol nummer 15 stod därmed tomma.

De ledamöter som just nu är aktiva är: Bo Ralph, Sture Allén, Anders Olsson, Göran Malmqvist, Tomas Riad, Jesper Svenbro, Jayne Svenungsson, Per Wästberg, Kristina Lugn och Horace Engdahl. Sedan i våras deltar inte Sara Danius, Peter Englund och Kjell Espmark i aktivt i Akademiens arbete – de har dock varit med och röstat in de nya ledamöterna. Inte heller Katarina Frostenson deltar i arbetet.

Den 5 oktober meddelar Svenska Akademien att Jila Mossaed och Eric M Runesson har valts in på stol nummer 15 respektive 1. De tar sitt inträde vid högtidssammankomsten den 20 december.

Den 19 oktober meddelar Akademien att Mats Malm väljs in på stol nummer 11. Även han tar sitt inträde den 20 december.

Därmed är det bara stol nummer 13 som i nuläget står tom.