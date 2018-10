Malmös Deville håller alla dörrar öppna

Jonn Palmér Jeppsson hör ett metalband som inte låser sig inne.

Deville HÅRDROCK. Pigs with gods

Deville gör musik som håller dörrar öppna. Ber Rockklassiker om en intervju? Då har Malmöbandet låtar som "Cut it loose" och "Hell in the water", där motorvägsrock och melankoli möts med samma förtjänst som hos tidiga Queens of the Stone Age.

Vill någon holländsk stonerfestival boka kvartetten? Perfekt, för under sina femton år har de samlat på sig ett par dussin riffdrivna konsertstänkare. De bra riffen är så många att bandet hade haft råd att välja bort några, en lyx de inte unnar sig. I "Lightbringer" används muskelkraften med maximal ergonomi, den låter som om medlemmarna ledigt baxar en fyrsitssoffa uppför ett trapphus.

Varför "Medicated on a concrete road" avslutas med en minut av gammeldags filmstråkar? Tja, det leder säkert någonvart i framtiden. Samma sak med finalen "In reverse", en 6:22 minuter lång bit med filmiska ambitioner och maximal kontrast mellan mjukt och hårt. En öppning för gig på A Colossal Weekend, en dansk festival som premierar långsamt stämningsbyggande metal?

Eller varför inte pitcha runt "Dead goon" i tv-branschen? Så nervig instrumentalmusik borde sälja sig själv. Tre och en halv minut är på tok för lite av den varan.