En löjligt mångsidig artist förgyllde kvällen på Folk å rock.

Robbie Fulks Folk å rock, Malmö, 24/10

Ni har hört uttrycket "hälften vore nog"? Ni har dessutom hört Robbie Fulks?

Då har ni också gjort kopplingen mellan det ena och det andra. Robbie Fulks är alldeles onödigt begåvad: som uttrycksfull sångare med vitt omfång, men också med känsla för subtiliteter; textförfattare som kombinerar insikter med dråplig humor; sångmakare som hittar de självklara melodierna och drar med sig de mer otympliga formuleringarna i ett rappt flöde; gitarrist som med sina spindelfingrar, sannolikt dödligt giftiga, gör de mest häpnadsväckande löpningar längs gitarrhalsen så snart det finns minsta risk att publiken ska bli uttråkad och börja greppa efter facebook-appen.

Hans värld är countryns, och ibland är det tydligare än annars. Nyskrivna "I just lived a country song" är ett uppenbart exempel, en låt där han utgår från de mest klichéartade levnadsskildringarna i countryhistorien och sedan jobbar sig ner i myllan. Han berättar historien om en framgångsrik yngling, vass men ändå oslipad, som får en hit med sin första singel men snart faller ut från topplistorna och som ägnar hela sitt vuxna liv åt att täcka över konsekvenserna av sin dåliga deal, sitt lika dåliga omdöme och säkerligen ännu sämre ölsinne. Kännedomen om "swingin' doors and whiskey river" var en tillgång när killen var 16 och förbluffande erfaren, men en dödlig cocktail när han passerat de 50.

Det är ett levnadsöde som berättats förr, med olika attityd och betoningar. Elvis Costello gjorde en av de bästa varianterna för snart tio år sedan, med låten "Down among the wines and spirits": en dubbeltydig formulering, som i första hand berättar om hur artistens namn blivit så ointressant att det hamnat bland det finstilta på affischen och bara i andra hand om det mänskliga förfallet. På senaste albumet återvände Elvis till ämnet, i den inkännande låten "Under lime".

Robbie Fulks är rätt mycket yvigare, men är inte ute efter ett billigt garv och förfaller inte heller den här gången till parodi. Däremot är han svag för drastiska formuleringar, men det är en annan sak och det hör till genren. Han är i traditionen, men observerar den också på distans – vilket, för all del, är en del av traditionen också detta. Allvaret ligger strax under den frejdiga ytan. Och vi som gapskrattar åt de fyndiga formuleringar som Fulks häver ur sig gör det inte av elakhet.

Men han är också väldigt mångsidig. Ett par av höjdpunkterna denna kväll var den eftertänksamma balladen "That's where I'm from" – en skildring av en bekymmerslös klassresa, där känslomässigt fokus låg på reflektionerna kring föräldraskap – och den yvigare men inte mindre träffsäkra "God isn't real", som han introducerade som den första ateistiska countrylåten. Det är den förstås inte, men den är ovanligt tydlig och konsekvent genomförd, stilenlig in i minsta detalj. Kännarna hörde att den refererar till The Louvin Brothers hysteriska 50-talslåt "Satan is real", men alla hörde att han sjöng denna countryvals med en sorts religiös nitälskan - i triumf! Svårslaget.