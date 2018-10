3 500 nya tågpendlare när E6 stängdes av

Snart öppnar E6 igen efter broflytten vid Åkarp. Skånetrafiken har under motorvägsavstängningen kunnat räkna in 3 500 nya pendlare med kollektivtrafik.

På torsdagskvällen väntas E6 öppna igen efter två veckors avstängning i samband med broflytten vid trafikplats Alnarp. Öppningen sker tidigare än väntat.

Under motorvägsavstängningen har Skånetrafiken varje dag satt in tolv förlängda Pågatåg på sträckan Helsingborg-Malmö, fem avgångar i morgontrafiken och sju på eftermiddagarna.

Skånetrafiken har under avstängningen kunnat räkna in en resandeökning på tio procent. Ungefär 3 500 pendlare per dag har, enligt Skånetrafikens siffror, valt kollektivtrafik istället för bil.

– Vi är mycket glada att så många valde tåget istället. Nu vill vi gärna se att de fortsätter att resa kollektivt och hållbart med oss och upptäcker att man kan göra annat på vägen till jobbet än att sitta i bilkö, säger Linus Eriksson, trafikdirektör på Skånetrafiken i ett pressmeddelande.

Under avstängningen har också perrongvärdar satts in för att hjälpa resenärerna. En satsning som enligt Skånetrafiken har varit uppskattad.

– Vi fortsätter nu med perrongvärdar ytterligare en period för att hjälpa resenärerna även efter den omfattande vägavstängningen, säger affärschef Mikael Espling på Öresundståg i pressmeddelandet.