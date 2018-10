Debatten om cannabis har den senaste veckan aktualiserats tack vare att Kanada legaliserat det. Även våra grannländer Danmark och Norge har valt att gå en liberalare väg. Droger är inte minst ett känsloladdat ämne och det har vi märkt de senaste dagarna. Det vi kan vara trygga med är att vi har vetenskapen på vår sida. Vi vill på allvar hjälpa missbrukare och minska gängkriminaliteten och därför tänkte vi nu bena ut varför vi vill legalisera cannabis och avkriminalisera narkotika.

Kanske du som läser detta är stolt över Sveriges nolltoleranspolitik? Då ska du ha detta i åtanke:

Sverige har näst högst narkotikarelaterad dödlighet i hela EU.

Bruket av cannabis bland unga ökar trots förbudet.

Gängskjutningarna i Sverige blir allt fler.

Detta är på grund av och en direkt konsekvens av dagens narkotikalagstiftning. Vi kan också dra slutsatsen att ett förbud inte fungerar och att vi måste lägga om dagens politik för att minska skadorna i samhället.

Vad säger att en liberalare narkotikapolitik hade hjälpt? Jo, Portugal som under 90-talet hade stora problem med narkotika i landet och en hög dödlighet avkriminaliserade 2001 all narkotika. Att missbrukare får hjälp istället för straff har gjort så att Portugal har lägst narkotikarelaterad dödlighet i hela EU. Sverige har 17 gånger högre dödlighet per capita än Portugal.

Vi tror att man måste börja se verkligheten. Sanningen är att narkotika alltid kommer att finnas oavsett om det är lagligt eller olagligt. Idag är det är enklare att få tag på narkotika än på sin egen mamma. Men idag är det långt mycket farligare att köpa narkotika. Tro oss, dina barn söker sig till kriminella för att köpa och på den svarta marknaden finns varken kontroll på innehåll eller åldersgräns vilket gör allt otroligt riskfyllt. Det kommer alltså inte bli lättare att få tag på droger för att vi legaliserar utan det kommer bara bli säkrare. Om du på allvar bryr dig om dina barns liv och säkerhet så måste du vara för en legalisering.

Det finns en tydlig koppling mellan narkotikahandel och organiserad brottslighet. Cannabis fungerar som motorn för hela verksamheten och gängkonflikter handlar ofta om narkotika. Snabba pengar är ett måste för att få allting att gå runt. De rekryterar dessutom med hjälp av droger och skulder till dessa gäng kan leda till döden. Det är inte kul att ha skulder till kronofogden, men det är långt bättre att ha skulder till dem än att ha skulder till en kriminell knarkkartell.

Ofta hör vi att vi måste minska invandringen för att komma åt gängkriminaliteten, men sanningen är att en legalisering är det effektivaste sättet att minska gängkriminaliteten. Detta är bara några få argument för en legalisering men det finns många fler. Men vi behöver en förändring nu för varje dag dör tre personer, som istället hade kunnat få hjälp, av en överdos.

Alexandra Wallin

Moderata ungdomsförbundet, ledamot av kommunfullmäktige i Kävlinge för M

Hannes Sjöberg

Liberala ungdomsförbundet