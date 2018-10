Sextiotalsidén om att kärlek skulle lösa allt fungerade inte alltid i praktiken. Något Marianne Lindberg De Geer lyckas visa med sin lika roliga som tragiska bok, skriver Åsa Moberg.

Marianne Lindberg De Geer BOKEN. Under belägring. Brombergs.

”Under belägring” är andra delen i Marianne Lindberg De Geers imponerande självbiografiska romansvit. Den första utkom förra året, med den anslående titeln ”På drift”, ett uttryck som får en skärande ton när det appliceras på en ung kvinna. I samband med en ung man kan det låta tufft, som i Jack Kerouacs kultroman med samma titel från 1957.

Nu fortsätter Marianne Lindberg De Geer sin kartläggning av könens olika livsvillkor. Hennes hjältinna Mona har uppenbara drag av författaren själv, men beteckningen roman ger frihet i hanteringen av den verklighet som är berättelsens förebild. Något behov av självhävdelse har författaren inte, inte ens när läsaren kan känna att retroaktiv vrede kunde vara på sin plats. Snarare dominerar ett självkritiskt ifrågasättande av den unga huvudpersonens adekvata raseri.

En fruktansvärd tonårstid skildrades i första delen. Den präglades av pappans självmord och mammans alkoholism, med flyktvistelser i Tyskland och England. Den här delen inleds med att Mona ligger bokstavligen halvdöd på infektionskliniken på sjukhuset i sin nya hemstad Göteborg, isolerad från alla, inklusive sin nyfödde son. Ingen vågar hälsa på för hon har gulsot, en knarksjukdom. Men hon har aldrig knarkat. Däremot arbetat på akutpsyk på Sahlgrenska och assisterat läkaren när en narkoman blev hopsydd efter att ha slagit en näve genom expeditionsdörrens frostade fönster. Kanske blev hon smittad då?

Efter två månaders sängläge i isolering blir hon utskriven till sin nya tillvaro som ensamstående mamma. Det är slut med sonens pappa och nu ska Mona försöka skapa sig ett liv, fast hon knappt kan gå till bussen utanför sjukhuset. Hon måste framför allt ha ett jobb. Hon har arbetslivserfarenhet, bland annat från psykiatrin, i den gammaldags dogmatiska mentalsjukvården med strikta gränser mellan vi (personalen) och dem (patienterna).

Hon har hunnit utbilda sig till mentalskötare och få en sjuksköterskebrosch som bevis på sin nya kompetens. Hon vill inte tillbaka till psykiatrin, där hon ändå hamnar eftersom hennes utbildning är efterfrågad. Hon kommer in på en fristående avdelning för unga patienter, under överläkare Thomas Cedergren, kallad C, som besjälas av moderna idéer om såväl familjeterapi som fri kärlek. Skildringen av vardagen på Femman har en närvarokänsla som hos mig väcker en kombination av längtan och förskräckelse. Längtan efter en överläkare med en sådan tro på människorna och en sådan misstro mot mediciner, förskräckelse över samme mans infernaliska maktspel med den personalstyrka som nybörjaren Mona kommer att uppfatta som ett harem.

Under belägring är hon i bokstavlig mening av just denne C. Han har många egenheter, bland annat en idé om att unga mördare kan få bättre vård på Femman än i rättspsykiatrin. Han går dit och hämtar dem. Det är en 60-talsidé som jag känner alltför väl igen. Om en människa som gjort något ont får möta godhet och värme, allra helst även god behandling och kärlek, kommer ondskan att förflyktigas. Denna blåögda människosyn känns lika tidstypisk som den cigarettrök som ligger tät över alla miljöer som beskrivs, inklusive den psykiatriska ungdomsavdelningen. Patienter och personal lagar mat tillsammans, äter tillsammans – och röker tillsammans.

Mot slutet av berättelsen möter Mona sin chefs idol, proggsångstjärnan som blir hennes stora kärlek. När det händer vet hon inte vem hon har mött, det känns som om ödet ingriper på hennes sida. Johnny skriver sånger, med stor framgång, han sjunger dem och ackompanjerar sig själv på gitarr och det blir han som upprört frågar henne om den där överläkaren aldrig hört talas om genetik, ärftliga faktorer i människors psyke.

Överläkarens intresse för Mona ökar bara av hennes ointresse. Paradoxalt nog misstycker hans harem: duger han inte för henne kanske? C upphöjer Mona och gör henne till biträdande familjeterapeut, han ser hennes begåvning och hon suger i sig hans kunskap i handledningen.

Författarens kritiska blick på C:s favorisering av en ung medarbetare ger berättelsen spänning. När det hände tycks det mest ha gett upphov till vrede, med inslag av glädje över nya perspektiv på mänskliga relationer. Om han bara inte så skamlöst utnyttjade sin makt. År 2018 är det oundvikligt att lägga in ett metoo-perspektiv, då blir Monas berättelse en föregångare till dagens vittnesmål om ambivalenta chefsrelationer och sex som maktutövning.

Det slutar inte lyckligt, varken privat eller i arbetet. Författaren förvaltar både den privata sorgen och arbetslivskatastroferna lika omsorgsfullt som resten av berättelsen. Marianne Lindberg De Geer har snabbt blivit en omistlig författarröst. Hon skriver roligt om tragiska händelser. Hennes raka, okonstlade språk bildar en effektfull kontrast mot de tilltrasslade relationer som skildras.