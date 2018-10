Swamp-rockaren Tony Joe White är död

Han skrev hits åt Tina Turner, Elvis Presley och Dusty Springfield.

Det är inte säkert att ni hört Tony Joe White, men flera av hans låtar är klassiker. "Rainy night in Georgia", som en lång rad artister spelat in . Första var Brook Benton, år 1969. Än mer typisk är "Polk salad Annie", den mest kända bland de tre låtar Elvis Presley tog till sig.

Med ungefär lika delar blues, country och r&b kom Tony Joe White att personifiera det som kom att kallas "swamp rock", en hybrid från Louisianas träskmarker där han växte upp på en bomullsfarm som det yngsta av sju barn.

"When you live off the land you don't have the time to think of another man's color" sjöng han på debutalbumet från 1969 som passande nog hette "Black & White". Låten hette "Willie and Laura Mae Jones", och den blev en hit i Dusty Springfields version.

White började spela gitarr efter att som tonåring hört Lightning Hopkins. Hans största kommersiella framgångar kom i skiftet 80/90-tal, då Tina Turner sjöng in fyra av hans nya låtar och placerade dem på albumet "Foreign affairs". Den stora hiten var "Steamy windows". I samma veva återupptog han turnerandet. Han har på senare år ofta spelat i Sverige och Danmark.