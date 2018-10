Tre klassiska guldavgöranden under 2010-talet

Rosengård, Piteå eller Göteborg? Alla tre klubbarna kan ta SM-guld på lördag – i allsvenskans sista omgång. Ofta har kampen om kronprinsessan Victorias pokal varit avgjord tidigt under hösten, men här är tre klassiska avgöranden under 2010-talet:

2012 – Tyresö avgör mot Rosengård i sista omgången

Storsatsande Tyresö, som senare gick i konkurs, behövde vinna i den sista omgången mot dåvarande Ldb Malmö (Rosengård) för att ta hem SM-guldet. I 81 minuter var Malmö mästare för tredje året i följd, men då nickade Madelaine Edlund in Caroline Segers inlägg och Tyresös första – och enda – SM-guld var ett faktum. I anfallet efter trodde alla att Malmö kvitterat, men domaren bedömde att det inlägg som Tyresömålvakten Carola Söberg greppat inte hade passerat mållinjen helt. Mötet på Malmö IP innehöll även en missad straff av skyttedrottningen Anja Mittag.

2015 – Rosengårds kaossäsong slutar med guld i sista omgången

Efter att ha vunnit två raka SM-guld i överlägsen stil upplevde Rosengård en kaosartad säsong. Efter VM-sommaren lade landslagsstjärnan Therese Sjögran och blev sportchef. Under säsongen lämnade även stjärnorna Anja Mittag och Ramona Bachman, och under sommaren sjukskrev sig tränaren Marcus Tilly. Rosengård behöll dock sitt guldgrepp, men allt avgjordes i den sista omgången. Med en poäng till godo på tvåan Eskilstuna visade Malmöklubben guldklass hemma mot Linköping och säkrade titeln via hela 5–0.

2016 – Linköping "säkrar" guldet i seriefinalen

Med nio minuter kvar att spela av seriefinalen mot Rosengård nickade Linköpings norska Kristine Minde in matchens enda mål inför 6 221 åskådare på hemmaplan. Trots att tre omgångar återstod avgjorde mötet i Östergötland i praktiken guldstriden. I den efterföljande omgången vann Linköping planenligt mot Vittsjö och 45 minuter efter den segern fick östgötskorna segerjubla i omklädningsrummet sedan Eskilstuna slagit Rosengård.