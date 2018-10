Expert om höstmörkret: Ge dig en ljuspuls

Fakta

Under vintern och hösten är ljusnivåerna i Sverige extremt låga. Bara drygt 20 procent av all strålning från solen når oss då. 80 procent av vår strålning från solen får vi under våren och sommaren. I december har vi färre än 50 soltimmar, en markant skillnad mot juni–juli då vi får omkring 250 soltimmar per månad.

Det gör att många drabbas av vad som kallas årstidsbunden depression. Vanliga besvär är:

• Du har betydligt ökad aptit och sug efter sötsaker som kan leda till viktökning.

• Du har ett ökat sömnbehov.

• Du har en tyngdkänsla i armar och ben.

• Du är känslig och har svårigheter i dina sociala relationer.

Studier visar att omkring 2–4 procent får så allvarliga besvär att de behöver läkarvård och mediciner. Men en mycket stor grupp, omkring 50 procent av alla arbetande i Sverige, känner av årstidsväxlingar i form av att man under den mörka årstiden blir tröttare, får mindre energi och får sämre humör.

Källor: 1177 Vårdguiden, Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet