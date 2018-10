Ny toppmatch av Redhawks: ”Grymt skönt”

Malmö Redhawks vann en ny toppmatch i Malmö arena då Frölunda besegrades med 5-3 och befäste sin position som tvåa i SHL-tabellen. – Grymt skönt, sa lagkaptenen Fredrik Händemark som var delaktig i den fina vändningen i tredje perioden.

– Och det var rättvist också. Vi hade en bra känsla, och vi trodde på det.

Den här veckan har Redhawks vunnit både mot serieettan Linköping och Frölunda i Malmö arena. Två segrar på tre dagar.

Nu väntar en bortaturné på tre matcher innan det är dags för Bern i CHL före landslagsuppehållet.

– Ett tufft schema, men vi funderar inte på det så mycket, sa Martin Janolhs.

Han har gjort tre mål i CHL men inte fått till det i SHL än, förrän två minuter kvar då han satte 5-3 – första SHL-målet.

– Jag vet inte varför det varit så svårt, men visst var det skönt att ha kommit med i målprotokollet i SHL också.

Redhawks tog ledningen redan i den andra matchminuten. Johan Olofsson snappade upp pucken efter ett svagt uppspel från Frölunda. Ett distinkt skott i nättaket bakom Johan Gustafsson i Frölundamålet.

Frölunda kvitterade bara fem minuter senare genom Ryan Lasch. Detta var Frölundas första avslut på mål.

Ledning på nytt halvvägs in i perioden genom ett fint solonummer av Frederik Storm. Han drog två backar innan han vispade upp pucken i krysset.

– Säsongens första mål för. Det var skönt, sa Frederik Storm, ytterligare en spelare som var lättad över att få utdelning.

Halvvägs in i andra perioden kvitterade Frölunda. Kapten Joel Lundqvist målskytt i power play.

Utvisningarna var tunga för Redhawks. Precis efter att Malmö blivit fulltaligt kom 2-3 Frölunda. Samuel Fagemo tryckte in sin egen retur tre minuter före periodslutet.

Det blev 3-3 tre minuter in i tredje perioden. Henrik prickade in pucken i nättaket. Lagkapten Fredrik Händemark var påpasslig när han skickade in en målvaktsretur för ledning 4-3 till Malmö. Och Martin Janolhs avgjorde i krysset.

En överlägsen tredje period för Malmö Redhawks.

Emil Molin blev stor matchhjälte när han satte den avgörande straffen mot Linköping. Han fick även en smäll i den matchen och fanns inte med i laguppställningen mot Frölunda.

Han är troligen tillbaka mot Skellefteå borta på tisdag. Fyra matcher på åtta dagar kräver en del av spelartruppen.

– Det är bara att bita ihop de närmaste dagarna. Tufft men kul, sa Martin Janolhs.

Jens Olsson gjorde sin 400:e match för Redhawks. Ett framgångsrikt jubileum och en känslofylld match för den populäre backen.

– Kul att nå 400 matcher för en och samma förening. Vi har i mycket ett nytt lag, värvat spelare som klippta och skurna för sina roller. Väl sammansvetsat där alla bidrar, sa Jens Olsson.