Storseger för Häcken mot Dalkurd

Dalkurd, på kvalplats, lyckades inte röra på sig uppåt i den allsvenska tabellen. I stället blev det säsongens största förlust hemma mot Häcken med 0–5.

Göteborgslaget hade 3–0 redan efter en halvtimmes spel. Och i andra halvlek gjorde Alexander Jeremejeff sitt andra mål i matchen och spelade dessutom fram till debutanten Kevin Yakob som gjorde 5–0 efter tre minuter på planen.

– Det var en bra passning och jag skickade in den i första stolpen. Det här är stort, det är det här jag kämpat för. Att få kröna debuten med mål, det kan inte bli mycket bättre, säger Yakob, nyss fyllda 18, till C More.

Med tre matcher kvar att spela i allsvenskan i år är Dalkurd på 14:e plats i tabellen, på samma poäng som Brommapojkarna som ligger på nedflyttningsplats och ännu inte spelat sin match i den 27:e omgången.

Häcken, som jagar en plats i det europeiska cupspelet, går upp på tredje plats i den haltande tabellen.

– Det var en tuff match, det var kallt ute. Dalkurd kämpade hela vägen och gjorde det svårt för oss. Men vi körde på och slappnade inte av. Det var en skön seger, säger Häckens Mervan Celik som gjorde lagets första mål i den femte minuten.