Suverän gestaltning

Hanna Tuulikki KONST. Horo hì hó, Galleri Format, Malmö, t o m 11/11.

Med skägg av mossa sitter kung Sweeney hopkrupen vid sjön och svarar gökens lockrop. Ordlös och snudd på outhärdligt klar studsar hans klagan tillbaka från The giant's footstep. Den branta bergsväggen gör skäl för sitt namn, där den reser sig likt en jättes trappsteg ur Isle of Eiggs landskap. Hanna Tuulikki väljer sina platser med omsorg. Det blir tydligt på Galleri Format där den ena mer vidunderliga scenen än den andra utspelas på utställningens videoskärmar. Hon dras till övärlden utanför den skotska västkusten, där fåglarna cirklar kring klipporna som reser sig ur Atlanten. Så långt går hon att hon förvandlar fåglarnas vingslag och flykt till notpartitur. Likt vattenväsen härmar sångerskorna deras läten med sällsamt eggande toner och fötterna våta av vågskvalp.

Verksam i Skottland sedan utbildningen på Glasgow School of Art vid 2000-talets mitt rör sig engelskfinska Tuulikki genom tid och rum när hon väcker mytens berättelser till liv. I sina performance och videoverk agerar hon omväxlande regissör, kompositör och aktör, där landskapet är lika viktigt som rörelsen och rösten. Jag förstår henne. Vi var på tågluff som blev båtluff till Inre och Yttre Hebridernas karga paradis, dessa gröna, steniga öar höljda i dimma. Bland ruiner och grottor letade vi efter platser för svunna riter. Förmodligen hade vi snarare blivit förtrollade än förvånade om vi snubblat över den ceremoni som Tuulikki tycks återskapa i "Women of the hill", ett slags matriarkal ritual som rör sig mellan fruktbarhet och begravning.

Det är övertygande på gränsen till hypnotiskt, precis som allt annat på denna säregna utställning. Men huvudnumret utgörs ändå av det inledande verket "Cloud-cuckoo-island" om Sweeney. Hans karaktär är hämtad ur en irländsk legend om kungen som mitt i striden förbannas av ett helgon. Det sägs att han därefter befjädrad sågs hoppa mellan bergens toppar. Nu sitter han där i Tuulikkis suveräna gestaltning, och vittnar med sina sorgset betvingande lockrop lika mycket om livets skönhet som krigets vansinne.