Fyra utmaningar för Brasiliens nästa ledare

Ekonomin

Stora hål i budgeten, hög arbetslöshet och en svag valuta. I Brasilien råder sedan flera år ekonomisk kris, ett problem som nu hamnar på den tillträdande presidentens bord.

– Den ekonomiska situationen är utan tvekan en utmaning. Brasilien har ett galopperande underskott som tär på statsfinanserna, och där måste man göra någonting fort, säger Andrés Rivarola Puntigliano, docent och Latinamerikaexpert vid Stockholms universitet.

– Man måste få ekonomin på fötter igen. Det innebär att man behöver driva igenom strukturella reformer, arbetsmarknadsreformer, pensionsreformer och skattereformer. Och det behövs en tajt budget, säger Mikael Wigell, docent och Brasilienexpert vid Utrikespolitiska institutet i Finland.

Våldet

Under 2017 mördades 63 880 personer i Brasilien, enligt siffror från organisationen Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Den utbredda och ökande våldsbrottsligheten har flera orsaker, däribland gängstrider kopplade till droghandel och en underfinansierad poliskår, skriver The New York Times . Våldet göds också av utbredd fattigdom och stora klassklyftor. De tio brasilianska städerna med högst mordfrekvens har nio gånger fler människor i extrem fattigdom än landets minst våldsamma städer, enligt en kartläggning från i år.