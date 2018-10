Gå på arkitekturspaning i Malmö!

Sigurd Lewerentz (1885-1975) är ett av Sveriges få världsnamn inom arkitekturen. Han föddes i Ångermanland, men bodde länge i Skanör och flyttade senare till Lund. I Malmö är han en av arkitekterna bakom operan (1944), men hans verkligt stora avtryck i staden är Östra Kyrkogården, som han började arbeta med 1916.

Det är med andra ord helt på sin plats att Lewerentz nu uppmärksammas på arkitekturbiennalen i Venedig, som pågår till den 18 november. Det sker i en centralt belägen utställning sammanställd av Kieran Long, som är överintendent på Statens centrum för arkitektur och design (ArkDes) i Stockholm.

Ambitionen är att ”utforska funktionen, den rumsliga kraften och det poetiska uttrycket” hos förhallarna till tre av Lewerentz religiösa byggnader, uppförda i olika stilar och under olika faser av hans yrkesliv. Den första är Uppståndelsekapellet på Skogskyrkogården i Gamla Enskede, Stockholm (1925), exempel nummer två är de hopbyggda kapellen Sankta Gertrud och Sankt Knut på Östra Kyrkogården Malmö (1943) och det tredje är Markuskyrkan i Björkhagen, Stockholm (1963).

Utställningen består av Lewerentz ritningar, nytagna fotografier av Mikael Olsson, samt betongmodeller av arkitekten Petra Gipp, som kanske är mest känd för sitt verk ”Refugium/Illusion” på Kivik Art Center. Här har hon gjort tolkningar av de olika förhallarna, som framhäver tomrummet mellan byggnadselementen på ett läckert och effektivt sätt.

Att fokusera på en detalj som förhallar är en utmärkt idé. En förhall slår an grundackordet för upplevelsen av en byggnad, och är det första besökaren omsluts av på väg in i den. Men urvalet av byggnader stör helhetskänslan. Markuskyrkan är fotograferad mitt under ett renoveringsarbete, så att delar av förhallen upptas av främmande strukturer som byggbaracker och stängsel. Detta grepp har säkert känts djärvt under någon del av utställningsarbetet, men borde ha förkastats i ett mognare skede.

Så det är inte bara av lokalpatriotiska skäl som jag slår fast att det bästa sättet att få en samlad bild av Sigurd Lewerentz kreativa faser - och olika typer av förhallar - är att ta en promenad på Östra Kyrkogården. Här finns Sankta Birgittas kapell från 1918, insprängt i den ås som omger kyrkogården, som en hybrid mellan bunker och tempel med sina tio toskanska kolonner. Uppe på åsen en bit bort höjer sig en stram klockstapel majestätiskt ur vegetationen, och nedanför finns de eleganta tvillingkapellen Sankta Gertrud och Sankt Knut, som alltså ingår i Venedigutställningen. Här inryms också det mindre Hoppets kapell.

Och alldeles utanför kyrkogården mot Scheelegatan ligger den ikoniska blomsterkiosken med sitt brant lutande koppartak. Den uppfördes 1969 och är Sigurd Lewerentz sista verk. 1975 begravdes han, var annars än just på Östra Kyrkogården - en plats som han arbetat med under mer än ett halvt sekel. Är det någon gång man ska besöka den, är det precis nu, när de knuthamlade lindarna och tättplanterade oxlarna slagit ut i sin höstligaste prakt.