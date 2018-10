The Specials släpper nytt album

De kvarvarande originalmedlemmarna i det brittiska ska-bandet The Specials släpper ett nytt album 2019 – och ger sig även ut på turné, enligt NME

The Specials bildades i Coventry 1977 och spelar så kallad 2 Tone eller ska-revival. Bandet är kanske mest känt för låtarna "Too much too young" och "Ghost town", som båda blev listettor i England.

Det nya albumet har titeln ”Encore” och bland spåren finns dels coverlåtarna The Equals ”Black Skinned Blue-Eyed Boys” och The Valentines ”Blam Blam Fever”, men även nyskrivna låtar.

Senast The Specials släppte en platta var 2001 och bandet har inte kommit med några nyskrivna låtar sedan 1998. Bakom "Encore" står Terry Hall, Lynval Golding och Horace Panter, de två sistnämnda herrarna var med när bandet, då kallat The Automatics, startades 1977 och sångaren Terry Hall anslöt samma år.

"Encore" släpps den 1 februari 2019 och speldatumen för den kommande turnén tillkännages den 30 oktober.