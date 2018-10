Nöje

Biotoppen: Millenniumfilm in som fyra

Den nya Millenniumfilmen "The girl in the spider's web", med Claire Foy och Sverrir Gudnason som Lisbeth Salander och Mikael Blomkvist, lyckas inte ta en topp tre-placering på biotoppen. Den går in som fyra – samtidigt som den nya versionen av "A star is born" återtar förstaplatsen från Lorrygängets "Lyrro".